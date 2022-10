Weil er mit einer Überdosis Rauschgift den Tod seiner Freundin verschuldet haben soll, steht in Frankfurt ein 26 Jahre alter Mann vor dem Landgericht. Die Anklage wirft ihm die "Überlassung von Drogen zur leichtfertigen Todesverursachung" vor, dabei geht es um eine spezielle Vorschrift des Betäubungsmittelgesetzes. Am ersten Verhandlungstag am Freitag räumte der Angeklagte pauschal den Geschehensablauf von Sommer 2017 ein.