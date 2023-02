Vor Beginn des Prozesses um mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauch vor dem Landgericht Fulda hat die Verteidigerin des angeklagten Ex-Schulleiters ein Teilgeständnis ihres Mandanten angekündigt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem ehemaligen Leiter einer Grundschule den 64-fachen Missbrauch von Kindern vor, in 35 Fällen soll er sich an Jugendlichen vergangen haben. Insgesamt gehe es um bis zu 20 mögliche Opfer, die alle männlich und zur Tatzeit noch minderjährig gewesen seien, sagte Gerichtssprecher Patrick Krug am Mittwoch.