Im Prozess um einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern und einer Schwerverletzten hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag neun Jahre und vier Monate Haft für den Angeklagten beantragt. Anders als ursprünglich angeklagt, plädierte der Anklagevertreter nicht auf zweifachen Mord, sondern auf illegales Autorennen mit Todesfolge. Die Höchststrafe reduzierte sich damit auf zehn Jahre Freiheitsentzug. Das Landgericht Frankfurt will am Mittwoch kommender Woche das Urteil verkünden.