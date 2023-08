Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Foto

Am Landgericht Fulda hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 58-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz und versuchter Brandstiftung begonnen. Die Anklage wirft ihm zahlreiche Vergehen im Zeitraum zwischen 2007 und 2022 vor. So soll er unter anderem einen Sprengstoffsatz sowie eine Rohrbombe gebaut und diese vergraben haben. Zu einer Explosion kam es nicht.

Am Landgericht Fulda hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 58-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz und versuchter Brandstiftung begonnen. Die Anklage wirft ihm zahlreiche Vergehen im Zeitraum zwischen 2007 und 2022 vor. So soll er unter anderem einen Sprengstoffsatz sowie eine Rohrbombe gebaut und diese vergraben haben. Zu einer Explosion kam es nicht.

Außerdem wird er beschuldigt, einen Pistole und einen Revolver ohne die entsprechende Erlaubnis besessen zu haben. Zudem soll er mit einer Waffe auf ein abgestelltes Auto und auf das Wohnhaus seiner ehemaligen Freundin geschossen haben, um sich an ihr für die Trennung von ihm zu rächen. Im Streit um die Rückgabe eines geschenkten Autos soll er außerdem im vergangenen Jahr versucht haben, einen Schläger anzuheuern, der die Frau verprügeln sollte.

Zuvor war er nach Angaben von Staatsanwältin Miriam Hagemann aber schon ins Visier der Polizei geraten; bei dem vermeintlichen Schläger handelte es sich um einen verdeckten Ermittler. Der Auftrag wurde daher nicht ausgeführt. Die früheren Taten, die ihm vorgeworfen wurden, richteten sich gegen ein Ehepaar, mit dem er in Streit geraten war.

Der Angeklagte aus Eichenzell (Kreis Fulda) äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Sein Anwalt Sebastian Meissel kündigte aber für den nächsten Sitzungstag am 6. September eine persönliche Erklärung des Angeklagten an. Für den Prozess sind rund ein Dutzend Fortsetzungstermine angesetzt. Der Angeklagte befindet sich seit vergangenem November in Untersuchungshaft.