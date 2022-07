Gestiegene Öl- und Gaspreise haben den Gewinn von Wintershall Dea im zweiten Quartal in die Höhe getrieben. Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stellen den Konzern aber vor neue Herausforderungen.

Wegen des russischen Angriffskriegs will der Öl- und Gaskonzern Wintershall sein Geschäft nun außerhalb Russlands ausweiten. Alle Optionen für zusätzliche Gasmengen und eine zusätzliche Energieversorgung würden geprüft, teilte das Unternehmen am Dienstag in Kassel mit. Dazu gehörten die Großprojekte Nova, Njord und Dvalin in Norwegen, die Ende des Jahres die Produktion aufnehmen sollen. Zudem prüfe Wintershall Dea Möglichkeiten in Ländern, in denen das Unternehmen bereits aktiv sei, wie etwa Algerien. Zudem will der Konzern geplante Investitionen in den Bereichen Carbon Management und Wasserstoff vorantreiben.