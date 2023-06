Die Merkursonde "BepiColombo" ist am Montagabend wie geplant nah am kleinsten und sonnennächsten Planeten vorbeigerast. "Der Vorbeiflug war völlig normal, keine Anomalien", hieß es am Dienstag aus dem Kontrollzentrum der europäischen Raumfahrtbehörde Esa in Darmstadt. Die genauen Daten der Flugbahn lagen zunächst noch nicht vor. Man habe nicht permanent Kontakt zur Sonde gehabt, die bei dem Flug um ihren Zielplaneten auch Bilder von Merkur gemacht hat.