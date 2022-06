Die Raumsonde «BepiColombo» wird an diesem Donnerstag zum zweiten Mal direkt an ihrem späteren Zielort Merkur vorbeirasen und soll Schnappschüsse machen. Läuft alles wie geplant, soll die Sonde um 11.44 Uhr (MESZ) am innersten Planeten des Sonnensystems in einer Höhe von nur 200 Kilometern vorbeifliegen, teilte die europäische Raumfahrtbehörde Esa mit. Bevor das aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Raumschiff 2025 endgültig seine Umlaufbahn erreicht, muss es insgesamt sechs Mal an Merkur vorbeifliegen. Es muss auf seiner hunderte Millionen Kilometer und viele Jahre dauernden Reise mehrfach an Planeten vorbeifliegen, um abgebremst zu werden. Der Grund ist die enorme Anziehungskraft der Sonne.