Hessen stockt seine finanzielle Hilfe für Familien mit Drillingskindern vom kommenden Jahr an auf. Von der Geburt bis zur Einschulung können Drillingsfamilien künftig insgesamt bis zu 3540 Euro erhalten, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das seien rund 500 Euro mehr als bislang. Seit 1999 übernimmt Hessens Ministerpräsident ab einer Drillingsgeburt bis zur Einschulung der Kinder die Ehrenpatenschaft.