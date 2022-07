41 Städte und Gemeinden in Hessen stehen nun insgesamt 10 Millionen Euro für Projekte in ihren Innenstädten zur Verfügung. Sie hätten sich bei der zweiten Ausschreibung des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt" durchgesetzt, sagte Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag. "Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf der kreativen Nutzung und Gestaltung innerstädtischer Innen- und Außenräume." Unter den Kommunen sind unter anderem Hanau, Bensheim, Offenbach, Homberg (Efze), Rotenburg an der Fulda und Viernheim.