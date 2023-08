Mit einem internen Fachgespräch im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hat Kanzler Olaf Scholz am Freitagmorgen seinen Besuch in Hessen begonnen. Der SPD-Politiker traf sich zunächst mit Behördenchefin Ruth Brand. Anlass war das 75-jährige Bestehen des Statistischen Bundesamtes.

Mit einem internen Fachgespräch im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hat Kanzler Olaf Scholz am Freitagmorgen seinen Besuch in Hessen begonnen. Der SPD-Politiker traf sich zunächst mit Behördenchefin Ruth Brand. Anlass war das 75-jährige Bestehen des Statistischen Bundesamtes.

Brand hatte kürzlich gesagt, mit rund 400 Statistiken liefere ihre Behörde Daten zu nahezu allen Lebensbereichen und sei fachlich unabhängig, objektiv und neutral. Diese Informationen als Fundament für Entscheidungen von Politik und Verwaltung seien "eine wichtige Grundlage für einen wissensbasierten Diskurs und ein wirksames Mittel gegen Desinformation".

Das Tagesprogramm des Kanzlers am Freitag in Hessen ist vollgepackt. Zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober als Ministerpräsidentin kandidiert, will Scholz anschließend den Frankfurter Flughafen besuchen. Wieder zurück in der Landeshauptstadt Wiesbaden stehen Gespräche mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sowie dem Handelsverband Hessen auf dem Programm.

Es folgt ein Besuch einer Schreinerei in Mühlheim am Main. Am Freitagnachmittag wollen sich Scholz und Faeser beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt den Fragen von gut 250 Bürgern stellen. Abends will der Kanzler in der Online-Talkshow "Bembel und Gebabbel" zu Gast sein.