Die hessischen Sicherheitsbehörden haben keine konkreten Hinweise auf ein als Polizeistation genutztes Büro der chinesischen Regierung im Land. Der Polizei lägen derzeit keine Strafanzeigen im Zusammenhang mit chinesischen Polizeistationen oder Servicestationen in Hessen und dabei gerade in Frankfurt vor, teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.