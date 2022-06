Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Pläne der Landesregierung bekräftigt, noch in diesem Jahr ein hessisches Klimagesetz vorzulegen. Damit wolle das Land seinen Klimazielen erstmalig Gesetzesrang verleihen, sagte er in seiner ersten Regierungserklärung am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Hessen soll demnach bis 2045 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als zunächst geplant.