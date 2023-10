Kaum sind die Wahlzettel fertig ausgezählt, geht es in Hessen bereits konkreter um die Frage der Regierungsbildung. Die CDU schlägt einen Zeitplan für erste Sondierungen vor.

Nur wenige Tage nach der hessischen Landtagswahl könnte es am Dienstag erste Sondierungsgespräche der Parteien geben. Ministerpräsident und Wahlsieger Boris Rhein (CDU) kündigte am Montagabend nach einer Parteisitzung in Hofheim am Taunus an, möglichst schon am Dienstagnachmittag mit Sondierungsgesprächen über ein künftiges Regierungsbündnis starten zu wollen - und zwar mit den Grünen. "Ich glaube, das gehört sich so, dass wenn man so lange zusammengearbeitet hat, man da natürlich auch zuerst zusammenkommt", sagte Rhein.

Nach den Grünen werde er die SPD einladen und auch das Gespräch mit der FDP suchen, sagte Rhein. Die CDU war bei der Wahl am Sonntag in Hessen klar stärkste Kraft geworden. Am Montagabend blieb zunächst unklar, ob auch die Grünen bereits am Dienstag startklar für Sondierungsgespräche sind.

Der Landesvorstand der hessischen SPD beauftragte bei einer Sitzung in Frankfurt am Montagabend Nancy Faeser mit der Führung möglicher Sondierungsgespräche mit der CDU. Im Verhandlungsteam sind neben der Landesvorsitzenden die drei Stellvertreter Manuela Strube, Timon Gremmels und Kaweh Mansoori sowie der SPD-Generalsekretär Christoph Degen und der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph. Das teilte die Partei mit.

Die SPD sei grundsätzlich bereit, in Sondierungsgespräche mit der CDU zu gehen, sagte Degen. "Aber der Ball liegt bei der CDU und wir müssen darauf warten, dass man sich bei uns meldet."

Informationen Landtag Hessen zur Wahl Ergebnis 2018 Landtagswahl Hessen Wahlergebnisse 2023 Informationen Statistisches Landesamt Hessen zu Wahlen Umfragen zur aktuelle Hessenwahl (wahlrecht.de) Pressemitteilungen Landeswahlleiter zur Wahl