Nach zwei Jahren Pause starteten die Reiter in Frankfurt durch. In der Dressur dominierte wie gewohnt Isabell Werth, im Springparcours war Tim Rieskamp-Goedeking der erfolgreichste Reiter.

Nach 40,54 Sekunden galoppierte Philipp Weishaupt auf Zineday über die Ziellinie beim Großen Preis in der Frankfurter Festhalle - an diese Zeit kam keiner seiner Konkurrenten dran: Der Sieg für den 37 Jahre alten Riesenbecker und ein Preisgeld von 17.500 Euro. Tim Rieskamp-Goedeking war mit Ventago nur 0,3 Sekunden langsamer, er wurde Zweiter, gefolgt von Philipp Schulze Topphoff aus Havixbeck mit Clemens.

Ein Sieg von Rieskamp-Goedeking wäre der krönende Abschluss für ihn gewesen, denn der Mann aus Steinhagen dominierte das ganze Wochenende über das Geschehen im Parcours. Bei allen wichtigen Prüfungen war er vorne mit dabei: Mit seinem Hengst Coldplay gewann er zwei internationale Springprüfungen, in einer weiteren wurde er mit Ventago Vierter. Eine Taktik habe er nicht, erzählte der 40 Jahre alte Mann aus Steinhagen. Und das aus gutem Grund: "Wenn ich es mit Taktieren versuche, wird das meistens nichts. Bei mir muss immer ein bisschen Emotion dabei sein."

Die herausragende Reiterin im Dressurviereck war mal wieder die mehrfache Olympiasiegerin Isabell Werth. Die Rheinbergerin startete mit ihrem 16 Jahre alten Emilio und gewann sowohl den Grand Prix als auch zum siebten Mal in ihrer Karriere die Kür in Frankfurt. Und das im Grand Prix zu erschwerten Bedingungen - während ihres Ritts erklangen aus einem defekten Lautsprecher feuerwerksähnliche Geräusche.

Am Sonntag bei der Kür lief alles glatt: Die Richter gaben ihr deutlich über 85 Prozent, das reichte locker für den Sieg vor der zweifachen Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus und der Hamburgerin Juliane Brunkhhorst mit Aperol. "Er hat sehr treue Dienste geleistet", so die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt über ihren Emilio. Sie hoffe auf eine nächste gute Saison, danach werde sich das Pferd "in Richtung Rente entwickeln".

Den Grand Prix Special gewann zum ersten Mal Matthias Alexander Rath, der 38 Jahre alte Kronberger veranstaltet gemeinsam mit seiner Familie das Frankfurter Turnier. Unter dem Sattel hatte er sein Erfolgspferd Destacado, mit dem er zuletzt vergangenen Monat beim Turnier in Stuttgart in Serie gesiegt hat. Zweiter wurde der Schwede Patrik Kittel mit Forever Young, gefolgt von dem Österreicher Stefan Lehfellner mit Roberto Carlos.

Auch als Veranstalter war Rath am Wochenende erfolgreich. Rund 50.000 Menschen hatten das viertägige Turnier besucht und damit etwa genau so viele wie bei der letzten Veranstaltung 2019 - damals ein Besucherrekord. Zu schaffen machten den Veranstaltern die hohen Energiepreise, hinzu kam das kalte Wetter. "Wir mussten an allen Tagen das Abreitezelt heizen, weil sonst der Boden gefroren wäre", sagte Rath. Für das nächste Jahr konnte er eine Woche vor Weihnachten jedoch bereits eine frohe Nachricht verkünden: 2023 soll in Frankfurt erstmals auf Vier-Sterne-Niveau gesprungen werden.

Homepage des Veranstalters