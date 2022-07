Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3 bei Bad Nauheim sind am Donnerstagmorgen sieben Menschen verletzt worden. Einige von ihnen schwer, fünf Verletzte wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr ein Transporter auf ein Auto auf, das wiederum gegen den davor fahrenden Wagen knallte. Auch dieses Fahrzeug sei in das vorausfahrende Auto gekracht. Drei der vier involvierten Autos mussten den Angaben nach abgeschleppt werden.