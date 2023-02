Ein Polizeieinsatz wegen eines Falschparkers in Frankfurt hat sich als medizinischer Notfall entpuppt. Eine Polizistin und ihr Kollege fanden einen 82-jährigen Mann, der einen Krampfanfall hatte, in seiner Wohnung vor. Eigentlich waren sie am Freitag wegen eines die Straße blockierenden Autos ausgerückt. Das teilte die Polizei in Frankfurt am Sonntag mit. Der Wagen des 82-jährigen Mannes stand den Angaben nach halb auf der Straße und halb auf dem Gehweg. Als die Beamten an der Wohnungstür des Senioren klingelten und klopften, sei diese nicht geöffnet worden, obwohl von innen Geräusche zu hören waren.