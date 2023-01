Wiesbaden gilt unter Ornithologen als die Sittich-Hauptstadt des Rhein-Main-Gebiets. Etwa 5000 Halsbandsittiche leben vor Ort, wie das Umweltamt der Stadt mitteilte. Darunter sind einige Hundert der Großen Alexandersittiche. Schon in den 1970er Jahren wurden die ersten Papageien in Wiesbaden heimisch, vermutlich entflogen sie ihren Besitzern oder wurden ausgesetzt. Vor rund zehn Jahren gingen Schätzungen von 1500 Tieren aus. Tagsüber sind die grünen Halsbandsittiche in kleinen Trupps von 20 bis 40 Vögeln auf Futtersuche unterwegs, bei Einbruch der Dunkelheit fliegen sie zu ihren Schlafbäumen in der Innenstadt. Die Vögel sind zwar laut und machen Schmutz, doch Beschwerden gibt es bei der Stadt nur selten.