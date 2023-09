Bei einer großen Kontrollaktion im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei acht Menschen wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen und vier Haftbefehle vollstreckt. Zudem seien 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet und insgesamt fast 30 Gramm Crack gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Insgesamt wurden bei der Aktion am Donnerstag fast 110 Menschen kontrolliert. Bei einer gleichzeitig stattfindenden Verkehrskontrolle wurden vier Strafverfahren eingeleitet, unter anderem entdeckten die Beamten in einem Auto ein Einhandmesser, eine Pfefferpistole und einen Schlagstock.