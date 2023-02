Nach einer Reihe von Überfällen auf Tankstellen in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Zuvor durchsuchten Beamte am Montag die Wohnungen der beiden Männer, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei Südosthessen am Mittwoch mitteilten. Einen Tag später erließ ein Richter Haftbefehl gegen die Verdächtigen im Alter von 20 und 23 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, im Januar und Februar mehrere Tankstellenüberfälle begangen zu haben. Zudem ermitteln die Behörden gegen einen 24-Jährigen, der bislang noch nicht gefasst wurde.