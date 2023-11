Nach vielen Unfällen und umgestürzten Bäumen aufgrund des Wintereinbruchs am Montag hat sich die Einsatzlage im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis am frühen Dienstag zunächst etwas entspannt. Am Morgen möchte sich die Feuerwehr ein aktuelles Bild machen, wie Kreisbrandmeister Michael Ehresmann mitteilte. Derzeit kümmern sich die Einsatzkräfte unter anderem noch um vereinzelte umgestürzte Bäume, die Straßen blockieren. Viele Straßensperrungen bestehen aber weiter. Zudem würden den Angaben zufolge Autofahrer seit gestern immer wieder Straßensperrungen ignorieren und sich so in Lebensgefahr bringen.

Nach vielen Unfällen und umgestürzten Bäumen aufgrund des Wintereinbruchs am Montag hat sich die Einsatzlage im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis am frühen Dienstag zunächst etwas entspannt. Am Morgen möchte sich die Feuerwehr ein aktuelles Bild machen, wie Kreisbrandmeister Michael Ehresmann mitteilte. Derzeit kümmern sich die Einsatzkräfte unter anderem noch um vereinzelte umgestürzte Bäume, die Straßen blockieren. Viele Straßensperrungen bestehen aber weiter. Zudem würden den Angaben zufolge Autofahrer seit gestern immer wieder Straßensperrungen ignorieren und sich so in Lebensgefahr bringen.

Nach dem Wintereinbruch im Rheingau-Taunus-Kreis hatte Landrat Sandro Zehner (CDU) in der Nacht die Bewohner in einer Mitteilung dazu aufgerufen, am Dienstag zu Hause bleiben. Es bestehe akute Lebensgefahr durch Astbruch und umstürzende Bäume.