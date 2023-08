Sieben Weltkriegsbomben sind in der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim am Rhein am Dienstag ohne Probleme unschädlich gemacht worden. Für die Entschärfung wurden die Zünder der Bomben gesprengt, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend berichtete. Dies sei schneller gelungen als geplant.