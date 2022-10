Wegen des Austritts von Salzsäure aus einem Bahnwaggon ist die Feuerwehr in Eltville im Großeinsatz. Der Austritt sei an dem über Nacht auf der Bahnstrecke zwischen Eltville und Walluf abgestellten Waggon bei einer routinemäßigen Kontrolle der Deutschen Bahn entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mit. Verletzt worden sei niemand. Die Straße und die Bahnstrecke zwischen Eltville und Walluf sind gesperrt. Wie viele Einsatzkräfte sich vor Ort befinden, ist noch unbekannt. Für die Bevölkerung besteht laut Feuerwehr keine Gefahr.