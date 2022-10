Weil aus einem mit Salzsäure befüllten Güterzugwaggon eine ätzende Flüssigkeit tropfte, war die Feuerwehr in Eltville im Rheingau im Großeinsatz. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Am frühen Freitagmorgen habe ein Bahnmitarbeiter bei einer Routinekontrolle eine kleine Menge Flüssigkeit am Befüllanschluss des abgestellten Waggons bemerkt, erläuterte der Kreisbrandmeister des Rheingau-Taunus-Kreises. Vermutlich habe sich eine geringe Menge Säure, die beim Befüllen am Ventil zurückblieb, mit Kondenswasser vermischt.