Bei einem Wohnungsbrand in Taunusstein ist eine 69 Jahre alte Frau in der Nacht auf Donnerstag ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden am frühen Donnerstagmorgen. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich laut Angaben der Feuerwehr aus der Wohnung befreien. Feuer und Rauch breiteten sich den Angaben zufolge auf den Flur aus. Die 69 Jahre alte Frau habe sich über den Flur in Sicherheit bringen wollen und starb noch vor Ort.