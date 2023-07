In der Kirche St. Jakobus in Rüdesheim haben Unbekannte erheblichen Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter schlugen nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst ein Loch in ein antikes Bleiglasfenster, um in die katholische Kirche zu gelangen. Weil dies auf diesem Weg nicht glückte, wurde eine Tür aufgehebelt.