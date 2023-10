Ein 36-Jähriger ist bei Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt und hat sich schwer verletzt. Der Wagen des Mannes überschlug sich dabei in der Nacht zum Dienstag, wie die Polizei in Bad Schwalbach am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, als sein Wagen zuvor in einer Kurve von der Straße abgekommen sei, hieß es. Das Auto sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Bei dem Fahrer habe es Hinweise auf Alkoholkonsum gegeben, weshalb ihm Blut entnommen worden sei. Der Schwerverletzte kam in ein Wiesbadener Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden am Auto auf etwa 40.000 Euro.