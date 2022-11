Moderne Notruftechnik und eine funktionierende Rettungskette haben einem Mann in Bad Schwalbach nach einem Herzinfarkt das Leben gerettet. Er war in der Nacht auf Samstag auf einem Grundstück im Rheingau-Taunus-Kreis von der Straße nicht sichtbar zusammengebrochen, als er gerade den Notruf wählte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.