Bei einem Streit in einer Gartensiedlung in Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis hat ein Mann auf seinen Kontrahenten eingestochen. Das 44 Jahre alte Opfer wurde mit Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich waren, in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit nach der Tat am Montagabend festgenommen, er kam am Dienstag wieder auf freien Fuß.