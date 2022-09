Unbekannte haben in einem Gemeindehaus in Hünstetten-Wallbach einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Geld die flüchtigen Täter in der Nacht auf Freitag erbeuten konnten, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Der durch die Sprengung entstandene Schaden im Erdgeschoss des Gebäudes belaufe sich auf schätzungsweise 70.000 Euro. Verletzte gab es nicht.