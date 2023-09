Nach einer Vermisstensuche ist eine 84-jährige Frau in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Verwandte die Seniorin am Samstagabend als vermisst gemeldet. Da die Frau unter Demenz litt und in ihrer Wohnung nicht mehr auffindbar war, wurde befürchtet, dass sie sich in der Dunkelheit verlaufen haben könnte. Daraufhin wurde eine Suche nach der Frau eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Dieser konnte die Frau nahe ihrer Wohnung lokalisieren. Rettungskräfte hätten noch erfolglos versucht, die Frau zu reanimieren, hätten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen können.