Zwei Motorradfahrer sind am Montag nahe Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) auf der L 3033 ums Leben gekommen. Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer kam nach Auskunft der Polizei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, streifte dann ein Auto, kam ins Schleudern und prallte gegen einen 67 Jahre alten Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden beide so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 27 000 Euro.