Auf dem Rhein haben sich am Sonntag zwei Bootsunfälle ereignet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei berührte ein Sportboot bei Rüdesheim mit seinem Antrieb den Grund und trieb manövrierunfähig in der Fahrrinne der Berufsschifffahrt. Der Fahrer habe das Boot letztlich außerhalb der Fahrrinne ankern können. Die fünf Besatzungsmitglieder wurden laut Mitteilung durch ein vorbeifahrendes Sportboot in den Binger Hafen geschleppt. Es habe weder Verletzte gegeben noch seien Betriebsmittel ausgetreten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.