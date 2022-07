Ein Supermarkt in Rüsselsheim ist am Samstagabend niedergebrannt. «Die Löscharbeiten laufen aktuell noch», sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Der Laden hatte demnach noch geöffnet, als das Feuer ausbrach. Verletzt worden sei aber niemand. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Die Brandursache war noch unklar.