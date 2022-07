Neuzugang Mario Götze nimmt am Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt teil. Foto

"Aus Sicherheitsgründen" entfällt das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam. Coach Glasner sammelt im Training weitere Eindrücke. Unklar bleibt die Zukunft von Topspieler Kostic.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss den extrem fordernden Saisonstart ohne den vereinbarten Härtetest gegen den niederländischen Topclub Ajax Amsterdam bewältigen. Die für Samstag in Grödig in Österreich angesetzte Partie war wegen mehrerer Corona-Fälle bei Ajax "aus Sicherheitsgründen" abgesagt worden, wie beide Vereine mitteilten. Die Eintracht-Profis von Cheftrainer Oliver Glasner absolvierten stattdessen eine Trainingseinheit. Vor dem Saisonstart wartet am Mittwoch noch ein letztes Testspiel bei Astoria Walldorf.