Mit der Neu-Bewertung der Unfallrisiken könnten Kfz-Versicherungen für rund 900.000 Hessen tendenziell teurer werden. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat für die Haftpflichtpolicen in acht Zulassungsbezirken höhere Risiken festgestellt. Laut einer Mitteilung vom Dienstag sind Autohalter im Kreis Groß-Gerau, im Lahn-Dill-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Offenbach Stadt und Land, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis und Waldeck-Frankenberg in deutlich höhere Risikobewertungen gerutscht.

Günstiger wird die Haftpflichtversicherung in der Tendenz für 300.000 Autobesitzer und Besitzerinnen aus Frankfurt, Wetzlar und dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Für die restlichen 24 Bezirke ändert sich nichts, wie der GDV mitteilte. Entscheidend für die Regionalklasse ist immer der Wohnort und nicht die Zulassungsstelle. Deutlich weniger Änderungen gibt es in den Regionalklassen der Kaskoversicherungen: Hier gibt es für rund 100.000 Versicherte aus Main-Taunus und Offenbach-Land höhere Risikoerwartungen und für 60.000 in Darmstadt niedrigere.

In Hersfeld-Rotenburg kracht es auch im Bundesvergleich sehr selten und die Unfallschäden sind nicht so groß. Als einziger Zulassungsbezirk in Hessen gilt dort in der Haftpflicht die niedrigste Regionalklasse 1. Hessen- und bundesweit mit an der Spitze liegt hingegen die Stadt Offenbach mit einem besonders ungünstigen Schadenverlauf. Sie wird wie die deutsche Unfall-Hauptstadt Berlin in die höchste und teuerste Regionalklasse 12 eingeordnet.

Die genauen Auswirkungen auf die Versicherungsprämien stehen nicht fest, da sie auch noch von zahlreichen anderen Faktoren beeinflusst werden. Die Regionalstatistik des GDV ist zudem für die Versicherungsunternehmen unverbindlich. Sie kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden.

