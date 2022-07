Der Verband der Kammerjäger berichtet in Hessen von vermehrten Rattensichtungen. «Wir haben mehr zu tun», sagte der Vorsitzende des Schädlingsbekämpfer-Verbandes in Hessen, Björn Kleinlogel, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei nicht bedingt durch die Jahreszeit. Hintergrund sei vielmehr eine vor Jahren verschärfte und später auch im nationalen Recht umgesetzte EU-Verordnung. Konnten früher die Köder einfach in die Kanalisationen gehängt werden, müssten sie heute kontrolliert und Reste auch später wieder entnommen werden, damit sie nicht ins Wasser gelangen.