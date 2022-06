Der Zoll hat bei einer Kofferkontrolle am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens 112 Stangen unversteuerte Zigaretten gefunden. Die insgesamt 22.400 Zigaretten hätten in Deutschland einen Verkaufswert von über 8500 Euro, teilte der Zoll am Dienstag mit. Gegen die Besitzerin, die aus dem Kongo eingereist sei, werde wegen Schmuggelverdachts ermittelt. Die mit Alufolie umwickelten Zigarettenstangen waren bei der Kontrolle Anfang Juni in ihren zwei Reisekoffern versteckt gewesen. Laut Zoll wickeln Schmuggler ihre Ware häufig in Folie, um bei Kontrollen nicht aufzufallen. Wegen der modernen Detektoren sei dies jedoch wirkungslos.