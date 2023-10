Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie (76) schreibt ein Buch über das Attentat, bei dem er im Sommer 2022 schwer verletzt wurde. "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (auf Deutsch etwa: "Messer: Gedanken über einen versuchten Mord") solle am 16. April veröffentlicht werden, teilte der Verlag Penguin Random House am Mittwoch in New York mit. "Ich musste dieses Buch schreiben: Ein Weg, die Kontrolle über das zu übernehmen, was geschehen ist und Gewalt mit Kunst zu beantworten", wurde der Rushdie zitiert.