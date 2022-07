Ein 13-jähriger Schüler ist am Montagmorgen betrunken in ein Krankenhaus gebracht worden. Was und wie viel der Junge getrunken habe, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Seinen Lehrern an einer Schule sei aufgefallen, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Vorsorglich sei er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren worden.