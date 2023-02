Viele Lehrer in Hessen erfahren in ihrem Berufsalltag Gewalt. Fast drei Viertel sind in ihrem Berufsleben mindestens einmal beschimpft oder beleidigt worden, bei knapp 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer war das innerhalb der vergangenen zwölf Monate der Fall. Fast die Hälfte der Lehrkräfte wurde während ihres Berufslebens bereits einmal verbal oder körperlich bedroht. 16 Prozent machten diese Erfahrung in den letzten zwölf Monaten. Das geht aus einer Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Gießen hervor, die am Mittwoch in Frankfurt vorgestellt wurde.