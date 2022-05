Seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind in Hessen rund 10.200 geflohene Kinder und Jugendliche für Intensiv-Sprachfördermaßnahmen in den Schulen im Land aufgenommen worden. In der Zeit nach den Osterferien habe sich die Zahl somit mehr als verdoppelt, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. «Niemals zuvor haben wir innerhalb weniger Wochen so viele neue Intensivklassen eingerichtet und häufig noch eine Teilintegration in eine Regelklasse ermöglicht.»