Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 zwischen Guxhagen und Melsungen sind elf Menschen leicht und zwei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Auch drei Kinder seien unter den Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen seien fünf Fahrzeuge in Fahrtrichtung Süden zusammengestoßen. Der genaue Hergang des Unfalls im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis war zunächst aber unklar. Man habe einen Gutachter bestellt, sagte ein Polizeisprecher.