Bei einem Unfall mit einem ehemaligen Militär-Geländefahrzeug in Schwarzenborn ist der Fahrer tödlich verunglückt. Der 54-Jährige starb trotz Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Seine 52 Jahre alte Ehefrau, die als Beifahrerin in dem Oldtimer saß, wurde am Sonntagmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.