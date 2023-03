Ein Geldautomat ist in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) gesprengt worden. Das Bankgebäude sei am frühen Mittwochmorgen durch die Sprengung stark beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Mittwoch. Zeugen beobachteten die Flucht eines dunklen Autos, wie es hieß. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst eben so unklar wie die Schadenshöhe.