Bei einer Kontrollaktion unter anderem im Kampf gegen Schwarzarbeit hat das Hauptzollamt 18 Cafés, Shisha-Bars und Spielstätten in Frankfurt geprüft. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, wurden bei dem Einsatz am vergangenen Freitag 52 Personen kontrolliert. Die Zöllnerinnen und Zöllner waren gemeinsam mit Kollegen von der Polizei, vom Ordnungsamt und vom Finanzamt unterwegs.