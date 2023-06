Bei einem Autounfall in Sinntal in Osthessen sind am Donnerstagabend fünf Jugendliche verletzt worden. Aus unbekannter Ursache hatte ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.