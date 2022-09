Die Kriminalhauptkommissarin Sandra Köhler will ab diesem Samstag mit einer 415 Kilometer langen Wanderung kreuz und quer durch Hessen Spenden für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sammeln. Sie startete am Vormittag ihre Tour vom Polizeipräsidium in Darmstadt aus.

"Mich hat das letztes Jahr sehr berührt", sagte die 48 Jahre alte Ermittlerin bei der Spurensicherung in Heppenheim der Deutschen Presse-Agentur. Binnen drei Wochen will Sandra Köhler allen hessischen Polizeipräsidien einen Besuch abstatten. Deswegen führt ihr Weg von Darmstadt in 19 Etappen nach Offenbach, dann Frankfurt, Wiesbaden und Gießen, weiter nach Osten nach Fulda und dann nach Kassel.

Bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal. 766 Menschen wurden verletzt. Auf einer Länge von 40 Kilometern an der Ahr wurden Straßen, Brücken, Schienen, Gas-, Strom- und Wasserleitungen und rund 9000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt.