Hessens Schülerinnen und Schüler sind am Freitag in die Sommerferien gestartet. Die Kinder und Jugendlichen können sich auf sechs freie Wochen freuen - wenn sie nicht in einem der freiwilligen Lerncamps büffeln. Außerdem gibt es in den großen Ferien spezielle Deutschkurse für Grundschüler oder Schwimmkurse. Landesweit haben sich nach Angaben des Kultusministeriums rund 15.000 Schülerinnen und Schüler zu diesen Angeboten angemeldet.