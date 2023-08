Pauken statt Sommerferien: An rund 30 hessischen Schulstandorten holen derzeit Kinder und Jugendliche in Lerncamps Unterrichtsstoff auf. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler auf das kommende Schuljahr oder Abschlussprüfungen vorbereitet werden, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bei einem Besuch an einer Wiesbadener Schule am Donnerstag.

Pauken statt Sommerferien: An rund 30 hessischen Schulstandorten holen derzeit Kinder und Jugendliche in Lerncamps Unterrichtsstoff auf. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler auf das kommende Schuljahr oder Abschlussprüfungen vorbereitet werden, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bei einem Besuch an einer Wiesbadener Schule am Donnerstag.

Seit dem Jahr 2020 seien mit dem Format der Lerncamps rund 55.000 Schülerinnen und Schüler in mehr als 1400 Angeboten betreut worden. Unter anderem sollen Wissenslücken aufgearbeitet werden, die in der Corona-Pandemie entstanden. Nach Angaben des Ministeriums laufen derzeit die Planungen für die Lerncamps in den kommenden Herbstferien. Auch 2024 soll es dieses Angebot wieder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien geben.

Informationen zu Lerncamps