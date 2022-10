Hessen legt Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zu einem einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz zusammen. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung wurde am Donnerstagabend im Landtag mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition sowie der AfD-Fraktion verabschiedet. Pilotprojekte hätten positive Ergebnisse gezeigt, sagte Justizminister Roman Poseck (CDU) in Wiesbaden. Das Ministerium arbeite seit langem an der Reform. Der neue Soziale Dienst der Justiz ist bei den Landgerichten angesiedelt.